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Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:59
Malatya’da 8 kişi vefat etti

“90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazime Demir’in taziye adresi: Sancaktar Mahallesi, Altuncu Sokak, No: 23, Battalgazi.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fadime Karakuş’un taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Fahri Kayahan Bulvarı, No: 5/12, Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hafey Yıldırım’ın taziye adresi: Sancaktar Mahallesi, Buhara Bulvarı, Halim Apartmanı, B Blok, No: 95/3, Battalgazi.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Neney Güneş’in taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Başkatip Sokak, Onur Sitesi, B Blok, Battalgazi.

60 yaşında hayatını kaybeden Dedeköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Nesim Buran’ın taziye adresi: Dedeköy Mahallesi, Akçadağ.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Yolkoru Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Aliseydi Ürkmez’in taziye adresi: Yolkoru Mahallesi, Doğanşehir.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Alişar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Meşe’nin taziye adresi: Alişar Mahallesi, Doğanşehir.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Dilek Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Hanifi Apaydın’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Bozgedik Küme Evleri, No: 12, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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