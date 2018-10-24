Malatya’da 8 kişi vefat etti

“90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazime Demir’in taziye adresi: Sancaktar Mahallesi, Altuncu Sokak, No: 23, Battalgazi.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fadime Karakuş’un taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Fahri Kayahan Bulvarı, No: 5/12, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hafey Yıldırım’ın taziye adresi: Sancaktar Mahallesi, Buhara Bulvarı, Halim Apartmanı, B Blok, No: 95/3, Battalgazi.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Neney Güneş’in taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Başkatip Sokak, Onur Sitesi, B Blok, Battalgazi.
60 yaşında hayatını kaybeden Dedeköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Nesim Buran’ın taziye adresi: Dedeköy Mahallesi, Akçadağ.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Yolkoru Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Aliseydi Ürkmez’in taziye adresi: Yolkoru Mahallesi, Doğanşehir.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Alişar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Meşe’nin taziye adresi: Alişar Mahallesi, Doğanşehir.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Dilek Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Hanifi Apaydın’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Bozgedik Küme Evleri, No: 12, Yeşilyurt.”
HABER MERKEZİ