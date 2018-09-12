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Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:02
Malatya’da 8 kişi vefat etti

“71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Işık’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Posbıyık Sokak, No: 8/2, Battalgazi.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Tahsin Gedik’in taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Mesut Sokak, Detaylar İnş. No: 5/1/12, Yeşilyurt.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Sekman’ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Okul(Fatih) Sokak, No: 40/2, Battalgazi.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt/Malatya Mezarlığı’na defnedilen Musa Gültekin’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan/Malatya Mezarlığı’na defnedilen Ali Yahşi’nin taziye adresi: Yazıhan.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Gündüzbey Mahallesi Yeşilyurt/Malatya Mezarlığı’na defnedilen Adnan Kurt’un taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Cengiztopel Caddesi, Karahan Apartmanı, No:62/5, Yeşilyurt.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Ateş’in taziye adresi: Cirikpınar Mahallesi, Şehit Mesut Güler Sokak, No:5/2, Battalgazi.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Remziye Altuntaş’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Şehit Ramazan Yeşiltaş Sokak, No: 24/4, Yeşilyurt.” busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

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VefatMalatyaTAZİYE ADRESLERİ
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