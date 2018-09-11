Malatya’da 8 kişi vefat etti

“88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Bayram’ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Yumak Sokak, No: 26/1, Yeşilyurt.
93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sadiye Atila’nın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Badıllı Cami Sokak, No: 5/2, Battalgazi.
54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Deymez’in taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Saraycık Sokak, No: 22/1, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gaffar Erkan’ın taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, İsmail Kutan Sokak, No: 11/1, Battalgazi.
94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Ilgar’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Teyfik Temelli Caddesi, Çağlar Apartmanı, No: 4/9, Yeşilyurt.
96 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Kaya’nın taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, Özkayalar Sitesi, No: 99/4, Battalgazi.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Polat Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Resmiye Demiralp’in taziye adresi: Polat Mahallesi, Doğanşehir.
52 yaşında hayatını kaybeden ve Bozan Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Satı Aydoğdu’nun taziye adresi: Bozan Mahallesi, Arguvan.” busabahmalatya.com
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