02 Ocak 2018 Salı

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

02 Ocak 2018 Salı 11:38
Malatya’da 7 kişi vefat etti

  “51 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Arif Kaya’nın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Letafet Sokak, No: 8/3, Yeşilyurt.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Necmiye Yetkin’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Kavuklu Sokak, No: 5/3/5, Yeşilyurt.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Seydi Pektaş’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Kutadgubilig Sokak, No: 9/1/2, Yeşilyurt.

95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Tiken’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, İmge Sokak, No: 13, Battalgazi.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Bozkurt’un taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Karalar Sokak, Ezelsu Apartmanı, Kat: 1, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hava Öztürk’ün taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Öğretmenler Sokak, No: 4/9, Yeşilyurt.

98 yaşında hayatını kaybeden ve Karababa Mezarlığı’na Mezarlığı’na defnedilen Senem Uçbağlar’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Uçbağlar Apartmanı, Battalgazi.”

HABER MERKEZİ
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