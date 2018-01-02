“51 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Arif Kaya’nın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Letafet Sokak, No: 8/3, Yeşilyurt.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Necmiye Yetkin’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Kavuklu Sokak, No: 5/3/5, Yeşilyurt.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Seydi Pektaş’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Kutadgubilig Sokak, No: 9/1/2, Yeşilyurt.
95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Tiken’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, İmge Sokak, No: 13, Battalgazi.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Bozkurt’un taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Karalar Sokak, Ezelsu Apartmanı, Kat: 1, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hava Öztürk’ün taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Öğretmenler Sokak, No: 4/9, Yeşilyurt.
98 yaşında hayatını kaybeden ve Karababa Mezarlığı’na Mezarlığı’na defnedilen Senem Uçbağlar’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Uçbağlar Apartmanı, Battalgazi.”
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