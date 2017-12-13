13 Aralık 2017 Çarşamba

Malatya'da 7 kişi vefat etti

Malatya'da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taizye adresleri şöyle:

13 Aralık 2017 Çarşamba 12:24
Malatya'da 7 kişi vefat etti

  "74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Havahan Özbayrak'ın taziye adresi: Şehitfevzi Mahallesi, Emniyet Sokak, No: 19, Battalgazi.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Aşhan Köse'nin taziye adresi: Yamaç Mahallesi, Şerikan Sokak, No: 13, Arguvan.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mukaddes Atalmış'ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Vahap Dağıstanlı Sokak, No: 36, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanyol Mezarlığı'na defnedilen Güllü Korkut'un taziye adresi: Gökçe Mahallesi, Doğanyol.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı'na defnedilen Besey Erbaş'ın taziye adresi: Çığlık Mahallesi, Doğanşehir.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Bayram Işık'ın taziye adresi: Görgü Mahallesi, Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Sultan Atila'nın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Kenan Işık Caddesi, Manas Evleri, Gazneliler Sitesi, A Blok, Yeşilyurt."

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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