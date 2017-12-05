"62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mahmut Nedim Başar'ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Mesut Sokak, No:3/6, Yeşilyurt.
60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Cercis Sandıklı'nın taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Palmiye Sokak, No: 30/10/5, Yeşilyurt.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen İbrahim Koşar'ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Sarayova Sokak, Yeşilyurt.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Döncel'in taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Şahbaz Sokak, Battalgazi.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mezarlığı'na defnedilen Aziz Coşkun’un taziye adresi: Topsögüt Mahallesi, Yeşilyurt.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Pasin'in taziye adresi: Durulova Mahallesi, Akçadağ.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Karagöz'nün taziye adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir."
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