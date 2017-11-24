“79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Korkmaz’ın taziye adresi:
Zafer Mahallesi, Pak Sokak, No: 7/10 Battalgazi.
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayten Şahin’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Mehter Sokak, No: 4/3 Yeşilyurt.
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Rukiye İmik’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Prof. Dr. Sezai Yılmaz Sokak, No: 3/5 Battalgazi.
58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emin Gönültaş’ın taziye adresi: Büyükmustafa Paşa Mahallesi, Şehit Vahap Gögen Sokak, No: 3 Battalgazi.
91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Azize Sürük’ün taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Pirinci Sokak, No: 1 /9 Battalgazi.
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Çam’ın taziye adresi: Hacı Bektaşı Veli Caddesi, Özgür Apartmanı, Yeşilyurt.
66 yaşında vefat eden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Hatice Demir’in taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.”
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