11 Kasım 2017 Cumartesi

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:10
Malatya’da 7 kişi vefat etti

  “60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nursel Karaca’nın isim ve taziye adresi şöyle: Tecde Mahallesi, Altıntop Sokak, No: 7/3/23, Yeşilyurt.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saadet Deniz’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Oğuz Kağan Caddesi, No: 33/4/8, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Aktaş’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Akraba Sokak, No: 9/9, Yeşilyurt.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Arıkan’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Işıldayan Sokak, No: 8/1, Battalgazi.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Fatma Ersoy’un taziye adresi: Mulla Kasım Mahallesi, Halime 1. Sokak, No: 4, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Seher Özdemir’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi, No: 23, Yeşilyurt.

48 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Malik Döğer’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Göğen Sokak, No:11/12, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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