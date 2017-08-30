“81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Besey Erikci’nin taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Bakü Sokak, No: 17 - Yeşilyurt
47 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Taş’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Gümüş Sokak, No: 7/5/18 - Battalgazi
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Perihan Yeşilyurt’un taziye adresi: Niyazi Mahallesi, Karakaş Sokak - Battalgazi
58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Nuran Özelçi’nin taziye adresi: Büyük Hüseyinbey Mahallesi, Sivas Caddesi, No: 1/33 - Battalgazi
88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aşhan Kadak’ın taziye adresi: Akpınar Mahallesi, Azizler Sokak, No: 18/3 - Battalgazi
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Uçan’ın taziye adresi: Erkenek - Doğanşehir
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Bahçıvan’ın taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi - Yeşilyurt.”
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