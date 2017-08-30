30 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

30 Ağustos 2017 Çarşamba 11:36
Malatya’da 7 kişi vefat etti

  “81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Besey Erikci’nin taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Bakü Sokak, No: 17 - Yeşilyurt

47 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Taş’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Gümüş Sokak, No: 7/5/18 - Battalgazi

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Perihan Yeşilyurt’un taziye adresi: Niyazi Mahallesi, Karakaş Sokak - Battalgazi

58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Nuran Özelçi’nin taziye adresi: Büyük Hüseyinbey Mahallesi, Sivas Caddesi, No: 1/33 - Battalgazi

88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aşhan Kadak’ın taziye adresi: Akpınar Mahallesi, Azizler Sokak, No: 18/3 - Battalgazi

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Uçan’ın taziye adresi: Erkenek - Doğanşehir

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Bahçıvan’ın taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi - Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya