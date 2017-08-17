“84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Çetinkaya’nın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Hasgül Sokak, No: 7/10 - Yeşilyurt
48 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kıymet Omak’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Görgülü Sokak, No: 1 - Battalgazi
61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fadime Kızıldağ’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kuğulu Sokak, No: 9 - Yeşilyurt
57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Gazoğlu’nun taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 173/11 - Yeşilyurt
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Malike Kunduracı’nın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Demir Sokak, No: 20/5 - Battalgazi
92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zahide Hakan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, Özpolatlar Sitesi, Gökkuşağı D8 Apartmanı, No: 10 - Yeşilyurt
44 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Güneş’in taziye adresi: Topsögüt Mahallesi, Malatya Turgut Özal Caddesi - Yeşilyurt.”
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