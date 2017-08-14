14 Ağustos 2017 Pazartesi

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da önceki gün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:36
Malatya’da 7 kişi vefat etti

“74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Menevşeoğlu’nun taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Hamamcı Sokak, No: 31/2, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ferdane Mehteroğlu’nun taziye adresi: Özalper Mahallesi, Mevlana Celalettin Rumi Sokak, No: 17/2/3, Yeşilyurt.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuriye Kazancı’nın taziye adresi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, No: 57/3, Battalgazi.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İlhan Demirhan’ın taziye adresi: Cevafpaşa Mahallesi, Hanımeli Sokak, No: 1/13, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Uyguç’un taziye adresi: Halfettin Mahallesi, Fidelya Sokak, No: 17/5, Battalgazi.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Hasan Koç’un taziye adresi: Hekimhan.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Sıddık Özbaysar’ın taziye adresi: Kale.”

HABER MERKEZİ
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