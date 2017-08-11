11 Ağustos 2017 Cuma

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

11 Ağustos 2017 Cuma 11:17
Malatya’da 7 kişi vefat etti

  “68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacer Özdoğan’ın taziye adresi: Hasanbey Caddesi, Özdoğan Apartman, Battalgazi.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Kaçar’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi, No:46/12, Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zilfinaz Fırat’ın taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Hacı Bektaş Veli Caddesi, No:10/20, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Adnan Takmaz’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Kadim Sokak, No: 26/19, Yeşilyurt.

56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Talay’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, İskenderiye Sokak, No: 28/7, Yeşilyurt.

36 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Asiye Serin’in taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Hatun Suyu Caddesi, No: 54, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Hamdi Şen’in taziye adresi: Sürür Mahallesi, Yazıhan.”

HABER MERKEZİ
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