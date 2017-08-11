“68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacer Özdoğan’ın taziye adresi: Hasanbey Caddesi, Özdoğan Apartman, Battalgazi.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Kaçar’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi, No:46/12, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zilfinaz Fırat’ın taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Hacı Bektaş Veli Caddesi, No:10/20, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Adnan Takmaz’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Kadim Sokak, No: 26/19, Yeşilyurt.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Talay’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, İskenderiye Sokak, No: 28/7, Yeşilyurt.
36 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Asiye Serin’in taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Hatun Suyu Caddesi, No: 54, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Hamdi Şen’in taziye adresi: Sürür Mahallesi, Yazıhan.”
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