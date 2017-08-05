05 Ağustos 2017 Cumartesi

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerim isim ve taziye adresleri şöyle:

05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:26
Malatya’da 7 kişi vefat etti

“90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mukaddes Yiğit’in taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 13/7, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Bozat’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kuğulu Sokak, No: 26/6, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine İnce’nin taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Ardıç Sokak, No: 6, Battalgazi.

27 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Doğan Keskin’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Kemancılar Sokak, Yeşilyurt.

31 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Toktaş’ın taziye adresi: Pütürge.

40 yaşında hayatını kaybeden ve Çamurlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Karakuş’un taziye adresi: Çamurlu Mahallesi, Battalgazi.

42 yaşında hayatını kaybeden ve İçmeler Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Oğuzhan Tekedereli’nin taziye adresi: İçmeler Mahallesi, Battalgazi.”

HABER MERKEZİ

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