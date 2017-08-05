“90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mukaddes Yiğit’in taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 13/7, Battalgazi.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Bozat’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kuğulu Sokak, No: 26/6, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine İnce’nin taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Ardıç Sokak, No: 6, Battalgazi.
27 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Doğan Keskin’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Kemancılar Sokak, Yeşilyurt.
31 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Toktaş’ın taziye adresi: Pütürge.
40 yaşında hayatını kaybeden ve Çamurlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Karakuş’un taziye adresi: Çamurlu Mahallesi, Battalgazi.
42 yaşında hayatını kaybeden ve İçmeler Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Oğuzhan Tekedereli’nin taziye adresi: İçmeler Mahallesi, Battalgazi.”
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