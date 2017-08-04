04 Ağustos 2017 Cuma

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

04 Ağustos 2017 Cuma 11:31
Malatya’da 7 kişi vefat etti

  “74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Recep Çildam’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Menengiç Sokak, No: 20/1, Battalgazi.

61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halil Beydağı’nın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Hamamcı Sokak, No: 21/3, Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nizamettin Mutlu’nun taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Taha Sokak, No: 29, Yeşilyurt.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Maskar’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yenibahar Caddesi, No: 69/2, Yeşilyurt.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kemal Oktay’ın taziye adresi: Avşar Otel.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Genç’in taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Özgürlük Sokak, No: 5/1, Yeşilyurt.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Orduzu Köşebaşı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Semiha Turgut’un taziye adresi: Kırçuval Mahallesi, Şehit İhsan Alpay Sokak, No: 22/2, Battalgazi.” 

HABER MERKEZİ
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