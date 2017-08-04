“74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Recep Çildam’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Menengiç Sokak, No: 20/1, Battalgazi.
61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halil Beydağı’nın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Hamamcı Sokak, No: 21/3, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nizamettin Mutlu’nun taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Taha Sokak, No: 29, Yeşilyurt.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Maskar’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yenibahar Caddesi, No: 69/2, Yeşilyurt.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kemal Oktay’ın taziye adresi: Avşar Otel.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Genç’in taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Özgürlük Sokak, No: 5/1, Yeşilyurt.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Orduzu Köşebaşı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Semiha Turgut’un taziye adresi: Kırçuval Mahallesi, Şehit İhsan Alpay Sokak, No: 22/2, Battalgazi.”
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