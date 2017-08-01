82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Katar’ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Melekbaba Caddesi, Cihanbey Sokak, No: 6 - Battalgazi
72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Gözen’in taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, 2. Ara Zaferen Konutları, A Blok, No: 12 - Yeşilyurt
51 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Neşet Yıldırım’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Göznuru Sokak, No: 8/17 - Yeşilyurt
69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Güley Otur’un taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Çamlık Caddesi, No: 16 - Yeşilyurt
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahpeyruz Turmuş’un taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Badıllı Cami Sokak, Zafer Apartmanı, No: 7 - Battalgazi
88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeliha Uçar’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, İskenderiye Sokak, No: 30/1 - Battalgazi
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Battalgazi Alitepe Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Aykut’un taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi Çıkmaz Sokak, No: 12/1 - Battalgazi.”
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