01 Ağustos 2017 Salı

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Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

01 Ağustos 2017 Salı 11:58
Malatya’da 7 kişi vefat etti

  82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Katar’ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Melekbaba Caddesi, Cihanbey Sokak, No: 6 - Battalgazi

 72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Gözen’in taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, 2. Ara Zaferen Konutları, A Blok, No: 12 - Yeşilyurt

51 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Neşet Yıldırım’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Göznuru Sokak, No: 8/17 - Yeşilyurt

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Güley Otur’un taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Çamlık Caddesi, No: 16 - Yeşilyurt

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahpeyruz Turmuş’un taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Badıllı Cami Sokak, Zafer Apartmanı, No: 7 - Battalgazi

88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeliha Uçar’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, İskenderiye Sokak, No: 30/1 - Battalgazi

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Battalgazi Alitepe Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Aykut’un taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi Çıkmaz Sokak, No: 12/1 - Battalgazi.” 

HABER MERKEZİ
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