“43 yaşında hayatını kaybeden ve Cumartesi günü Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Murat Sezgin’in taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Asil Sokak, Akmercan Apartmanı - Yeşilyurt
68 yaşında hayatını kaybeden ve Cumartesi günü Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Zorba’nın taziye adresi: Şifa Mahallesi, Samyeli Sokak, No: 4/8 - Battalgazi
75 yaşında hayatını kaybeden ve Cumartesi günü Malatya Kale Mezarlığı’na defnedilen Emin Akbaş’ın taziye adresi: Kale - Malatya
42 yaşında hayatını kaybeden ve Pazar günü Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Serap Evci’nin taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Güzel Yayla Sokak, No: 4/6/2 - Battalgazi
72 yaşında hayatını kaybeden ve Pazar günü Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nurten Erer’in taziye adresi: Büyük Hüseyinbey Mahallesi, Sivas Caddesi, No: 1/1 - Battalgazi
73 yaşında hayatını kaybeden ve Pazar günü Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Topluer’in taziye adresi: Yeni Mahalle, Demiryolu Küme Evleri, No: 8/1/1 - Yazıhan
81 yaşında hayatını kaybeden ve Pazar günü Malatya Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Nevzat Kurukafa’nın taziye adresi: Doğanşehir - Malatya.”
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