31 Temmuz 2017 Pazartesi

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Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün ve önceki gün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:31
Malatya’da 7 kişi vefat etti

  “43 yaşında hayatını kaybeden ve Cumartesi günü Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Murat Sezgin’in taziye adresi:  Şeyhbayram Mahallesi, Asil Sokak, Akmercan Apartmanı - Yeşilyurt

68 yaşında hayatını kaybeden ve Cumartesi günü Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Zorba’nın taziye adresi: Şifa Mahallesi, Samyeli Sokak, No: 4/8 - Battalgazi

75 yaşında hayatını kaybeden ve Cumartesi günü Malatya Kale Mezarlığı’na defnedilen Emin Akbaş’ın taziye adresi: Kale - Malatya

42 yaşında hayatını kaybeden ve Pazar günü Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Serap Evci’nin taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Güzel Yayla Sokak, No: 4/6/2 - Battalgazi

72 yaşında hayatını kaybeden ve Pazar günü Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nurten Erer’in taziye adresi: Büyük Hüseyinbey Mahallesi, Sivas Caddesi, No: 1/1 - Battalgazi

73 yaşında hayatını kaybeden ve Pazar günü Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Topluer’in taziye adresi: Yeni Mahalle, Demiryolu Küme Evleri, No: 8/1/1 - Yazıhan

81 yaşında hayatını kaybeden ve Pazar günü Malatya Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Nevzat Kurukafa’nın taziye adresi: Doğanşehir - Malatya.”

HABER MERKEZİ
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