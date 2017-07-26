“67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Medine Çevik’in taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Abdurrahman Erzincani Sokak, No: 19 - Yeşilyurt
61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yerli Değer’in taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Vuslat Sokak, No: 46 - Yeşilyurt
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Çiftçi’nin taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Gümüş Sokak, No: 9/3/7 - Battalgazi
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Hacı Döğer’in taziye adresi: Akçadağ - Malatya
91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Bekir Uludağ’un taziye adresi: Polat Mahallesi - Doğanşehir
90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Karasoy’un taziye adresi: Dedekargın Mahallesi - Yazıhan
56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Döne Doğan’ın taziye adresi: Mısırdere Mahallesi - Yazıhan.”
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