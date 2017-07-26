26 Temmuz 2017 Çarşamba

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Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

25 Temmuz 2017 Salı 11:50
Malatya’da 7 kişi vefat etti

  “67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Medine Çevik’in taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Abdurrahman Erzincani Sokak, No: 19 - Yeşilyurt

61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yerli Değer’in taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Vuslat Sokak, No: 46 - Yeşilyurt

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Çiftçi’nin taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Gümüş Sokak, No: 9/3/7 - Battalgazi

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Hacı Döğer’in taziye adresi: Akçadağ - Malatya

91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Bekir Uludağ’un taziye adresi: Polat Mahallesi - Doğanşehir

90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Karasoy’un taziye adresi: Dedekargın Mahallesi - Yazıhan

56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Döne Doğan’ın taziye adresi: Mısırdere Mahallesi - Yazıhan.” 

HABER MERKEZİ
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