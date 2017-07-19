“61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Akça’nın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Armakent Sitesi, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen A. Baki Apak’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Erguvan Sokak, No: 2, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muharrem Soykan’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Salkımsöğüt Sokak, No: 17/3, Yeşilyurt.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Gökçe’nin taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, TOKİ, Battalgazi.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Kocatürk’ün taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Arkadaş Sokak, No: 1/1, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Yılmaz’ın taziye adresi: Darende.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Bostanbaşı Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ceyhan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt.”
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