19 Temmuz 2017 Çarşamba

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:45
Malatya’da 7 kişi vefat etti

  “61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Akça’nın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Armakent Sitesi, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen A. Baki Apak’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Erguvan Sokak, No: 2, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muharrem Soykan’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Salkımsöğüt Sokak, No: 17/3, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Gökçe’nin taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, TOKİ, Battalgazi.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Kocatürk’ün taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Arkadaş Sokak, No: 1/1, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Yılmaz’ın taziye adresi: Darende.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Bostanbaşı Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ceyhan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt.” 

HABER MERKEZİ
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