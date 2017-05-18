18 Mayıs 2017 Perşembe

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

18 Mayıs 2017 Perşembe 10:48
Malatya’da 7 kişi vefat etti

  “91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmihan Acı’nın taziye adresi: Kilteye Mahallesi, Ehramcı Sokak, No: 14 - Yeşilyurt

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kemal Demir’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Muallim Rıfat Bilge Sokak, No: 3/1/8 - Yeşilyurt

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahdettin Ertaş’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No: 49/3 - Battalgazi

93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmhan Yüzüak’ın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Kavacık Caddesi, No: 61 - Battalgazi

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sebahat Baltacı’nın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Hamamcı Sokak, No: 77/77 - Battalgazi

S61 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Elif Akkaya’nın taziye adresi: Yazıhan - Malatya

77 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Güral’ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi - Yeşilyurt.” 

HABER MERKEZİ
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