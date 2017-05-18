“91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmihan Acı’nın taziye adresi: Kilteye Mahallesi, Ehramcı Sokak, No: 14 - Yeşilyurt
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kemal Demir’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Muallim Rıfat Bilge Sokak, No: 3/1/8 - Yeşilyurt
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahdettin Ertaş’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No: 49/3 - Battalgazi
93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmhan Yüzüak’ın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Kavacık Caddesi, No: 61 - Battalgazi
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sebahat Baltacı’nın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Hamamcı Sokak, No: 77/77 - Battalgazi
S61 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Elif Akkaya’nın taziye adresi: Yazıhan - Malatya
77 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Güral’ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi - Yeşilyurt.”
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