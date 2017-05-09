“87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Memet Köklü’nün taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ulema Sokak, No: 19, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hamdi Aslan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Gonca Sokak, No: 70/1/7, Battalgazi.
59 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Faruk Özbay’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Ali Ekber Gök’ün taziye adresi: Arguvan.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Yağmurlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Emine Tan’ın taziye adresi: Yağmurlu Mahallesi, Akçadağ.
33 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Enes Kahveci’nin taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, İhsan Caddesi, No: 57/3, Battalgazi.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Tayfur Elmalı’nın taziye adresi: K. Mustafapaşa Mahallesi, Emeksiz Caddesi, No: 92/11, Battalgazi.”
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