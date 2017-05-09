09 Mayıs 2017 Salı

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

09 Mayıs 2017 Salı 10:47
Malatya’da 7 kişi vefat etti

“87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Memet Köklü’nün taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ulema Sokak, No: 19, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hamdi Aslan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Gonca Sokak, No: 70/1/7, Battalgazi.

59 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Faruk Özbay’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Ali Ekber Gök’ün taziye adresi: Arguvan.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Yağmurlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Emine Tan’ın taziye adresi: Yağmurlu Mahallesi, Akçadağ.

33 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Enes Kahveci’nin taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, İhsan Caddesi, No: 57/3, Battalgazi.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Tayfur Elmalı’nın taziye adresi: K. Mustafapaşa Mahallesi, Emeksiz Caddesi, No: 92/11, Battalgazi.”

HABER MERKEZİ
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