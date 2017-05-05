05 Mayıs 2017 Cuma

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

05 Mayıs 2017 Cuma 10:53
Malatya’da 7 kişi vefat etti

  “71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Özcan’ın taziye adresi: Zapcıoğlu Caddesi, Merve Apartmanı, Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Ahı’nın taziye adresi: Düzyol Mahallesi, Battalgazi.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahap Doğdu’nun taziye adresi: Samanlı Mahallesi, Barış Sokak, No: 6/2, Yeşilyurt.

46 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Erhan Batu’nun taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Aytaçpaşa Caddesi, İnci Evleri, Battalgazi.

22 yaşında hayatını kaybeden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yiğit’in taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Fethiye Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Abuseyf İlhan’ın taziye adresi: Fethiye Mahallesi, Yazıhan.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Önalan’ın taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Şehit M. Tamer Akarsu Sokak, No: 9/2, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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