“83 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’nda defnedilen Aziz Çay’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Göçer İnşaat, No: 18 - Battalgazi
47 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’nda defnedilen Şefik Gökçe’nin taziye adresi: Akçadağ - Malatya
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Hüseyin Özçelik’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi, No: 7/4 - Battalgazi
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Fatma Palancı’nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeni Bahar Caddesi, Nimet Apartmanı Bitişiği - Yeşilyurt
77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen İsmet Avcı’nın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Aydemir Caddesi, No: 23/3 - Battalgazi
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Mustafa Doğan’ın taziye adresi: Yamaç Mahallesi, Fikirler Sokak, No: 11/2 - Battalgazi
76 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’nda defnedilen Feride Başpınar’ın taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi - Yeşilyurt.”
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