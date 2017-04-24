24 Nisan 2017 Pazartesi

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

24 Nisan 2017 Pazartesi 10:49
Malatya’da 7 kişi vefat etti

  “83 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’nda defnedilen Aziz Çay’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Göçer İnşaat, No: 18 - Battalgazi

47 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’nda defnedilen Şefik Gökçe’nin taziye adresi: Akçadağ - Malatya

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Hüseyin Özçelik’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi, No: 7/4 - Battalgazi

 87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Fatma Palancı’nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeni Bahar Caddesi,  Nimet Apartmanı Bitişiği - Yeşilyurt

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen İsmet Avcı’nın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Aydemir Caddesi, No: 23/3 - Battalgazi

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Mustafa Doğan’ın taziye adresi: Yamaç Mahallesi, Fikirler Sokak, No: 11/2 - Battalgazi

76 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’nda defnedilen Feride Başpınar’ın taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi - Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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