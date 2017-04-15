“85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Özmiş’in taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Şehit Sait Korkmaz Sokak, No: 66, Yeşilyurt.
94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şaziye Gülal’ın taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Şehit Hakan Artuç Sokak, No: 26/3, Yeşilyurt.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fahri Can’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Mahmut Derin Sokak, Cem Apartmanı, No: 4, Battalgazi.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Gedik Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Ersoy’un taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Güloğlu’nun taziye adresi: Arapgir.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Bahri Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mesude Vural’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.
95 yaşında hayatını kaybeden ve Karapınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Taş’ın taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.”
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