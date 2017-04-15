15 Nisan 2017 Cumartesi

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

15 Nisan 2017 Cumartesi 10:49
Malatya’da 7 kişi vefat etti

“85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Özmiş’in taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Şehit Sait Korkmaz Sokak, No: 66, Yeşilyurt.

94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şaziye Gülal’ın taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Şehit Hakan Artuç Sokak, No: 26/3, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fahri Can’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Mahmut Derin Sokak, Cem Apartmanı, No: 4, Battalgazi.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Gedik Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Ersoy’un taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Güloğlu’nun taziye adresi: Arapgir.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Bahri Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mesude Vural’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.

95 yaşında hayatını kaybeden ve Karapınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Taş’ın taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 14 Nisan 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 13 Nisan 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya