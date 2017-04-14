“86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zülfinaz Akyiğit’in taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Halep Caddesi, Bahrilioğlu Apartmanı, No: 104/3/8 - Yeşilyurt
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeytun Uçar’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, 2. Kanalboyu Caddesi, No: 10 - Yeşilyurt
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Gül’ün taziye adresi: Alacakapı Mahallesi, Mustafa Yılmaz Caddesi - Battalgazi
62 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Gökçe’nin taziye adresi: Karahan Mahallesi - Yeşilyurt
84 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Dallı’nın taziye adresi: Doğanşehir - Malatya
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Akköse’nin taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Özel Sokak, No: 4 - Battalgazi
73 yaşında hayatını kaybeden ve Dilek Mezarlığı’na defnedilen Emine Yalçın’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi - Yeşilyurt.”
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!