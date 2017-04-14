14 Nisan 2017 Cuma

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

14 Nisan 2017 Cuma 10:40
Malatya’da 7 kişi vefat etti

“86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zülfinaz Akyiğit’in taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Halep Caddesi, Bahrilioğlu Apartmanı, No: 104/3/8 - Yeşilyurt

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeytun Uçar’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, 2. Kanalboyu Caddesi, No: 10 - Yeşilyurt

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Gül’ün taziye adresi: Alacakapı Mahallesi, Mustafa Yılmaz Caddesi - Battalgazi

62 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Gökçe’nin taziye adresi: Karahan Mahallesi - Yeşilyurt

84 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Dallı’nın taziye adresi: Doğanşehir - Malatya

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Akköse’nin taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Özel Sokak, No: 4 - Battalgazi

73 yaşında hayatını kaybeden ve Dilek Mezarlığı’na defnedilen Emine Yalçın’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi - Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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