11 Nisan 2017 Salı

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

11 Nisan 2017 Salı 11:16
Malatya’da 7 kişi vefat etti

“85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kazım Aras’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Mazi Sokak, No: 17/2/45, Yeşilyurt.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Aykız’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Tutoğlu Sokak, No: 18, Battalgazi.

63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Gergin’in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Sağlık Caddesi, No: 61/4, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İhsan Erdoğan’ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, No: 70/1, Yeşilyurt.

18 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mert Can Doran’ın taziye adresi: Yakınkent Onbin Konutları, Örnek Apartmanı, No: 3/6, Yeşilyurt.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Emine Leylek’in taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Sebeha Özcan’ın taziye adresi: Doğanşehir.”

HABER MERKEZİ
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