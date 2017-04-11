“85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kazım Aras’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Mazi Sokak, No: 17/2/45, Yeşilyurt.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Aykız’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Tutoğlu Sokak, No: 18, Battalgazi.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Gergin’in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Sağlık Caddesi, No: 61/4, Battalgazi.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İhsan Erdoğan’ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, No: 70/1, Yeşilyurt.
18 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mert Can Doran’ın taziye adresi: Yakınkent Onbin Konutları, Örnek Apartmanı, No: 3/6, Yeşilyurt.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Emine Leylek’in taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Sebeha Özcan’ın taziye adresi: Doğanşehir.”
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