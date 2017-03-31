31 Mart 2017 Cuma

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

31 Mart 2017 Cuma 10:35
Malatya’da 7 kişi vefat etti

“83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fadime Arıkan’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Derince Sokak, Yeşilyurt.

42 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahap Şahin’in taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Gönültaş Caddesi, No: 160/2, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cahit Özer’in taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Nenehatun Sokak, No: 30/3, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Duran Emre’nin taziye adresi: Özalper Mahallesi, Sarayova Mahallesi, Safa Sitesi, 6A Blok, No: ½, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Alican Bozkurt’un taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Işıl Sokak, No: 9, Yeşilyurt.

93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Hüseyin Koca’nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yenibahar Caddesi, No: 5/1, Yeşilyurt.

61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Ayhan’ın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Sıhhat Sokak, No: 16/2, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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