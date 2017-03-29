“67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gafure Hanım Bulut’un taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Aybar Sokak, No: 12/1/3, Battalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ömer Oskaloğlu’nun taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Gurur Sokak, No: 21/2, Battalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Semiha Aktaş’ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Yusuf Kamil Paşa Sokak, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen İsmail Ertaş’ın taziye adresi: Akçadağ.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayhan Barutçu’nun taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
97 yaşında hayatını kaybeden ve Boran Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Asiye Filiz’in taziye adresi: Boran Mahallesi, Battalgazi.
102yaşında hayatını kaybeden ve Bulgurlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hafey Kutluol’un taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Battalgazi.”
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