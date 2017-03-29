29 Mart 2017 Çarşamba

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

29 Mart 2017 Çarşamba 11:08
Malatya’da 7 kişi vefat etti

  “67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gafure Hanım Bulut’un taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Aybar Sokak, No: 12/1/3, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ömer Oskaloğlu’nun taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Gurur Sokak, No: 21/2, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Semiha Aktaş’ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Yusuf Kamil Paşa Sokak, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen İsmail Ertaş’ın taziye adresi: Akçadağ.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayhan Barutçu’nun taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

97 yaşında hayatını kaybeden ve Boran Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Asiye Filiz’in taziye adresi: Boran Mahallesi, Battalgazi.

102yaşında hayatını kaybeden ve Bulgurlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hafey Kutluol’un taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Battalgazi.”

HABER MERKEZİ
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