23 Şubat 2017 Perşembe

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

23 Şubat 2017 Perşembe 16:38
Malatya’da 7 kişi vefat etti

“89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Sosey Karaca’nın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Hakyol Sokak, No: 55, Yeşilyurt.

60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Kadir Akıncı’nın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Şükrüoğlu Sokak, No: 14/7, Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Necmettin Ergin’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Teyfik Temelli Caddesi, No: 52/7, Yeşilyurt.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’nda defnedilen Zülfiye Kutluay’ın taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 17/6, Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Yusuf Metin’in taziye adresi: Seyran Mahallesi, Benna Sokak, No: 18, Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Mustafa Sönmez’in taziye adresi: Karagöz Mahallesi, Yukarı Karagöz Sokak, No: 3, Battalgazi.

42 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’nda defnedilen Hanımşah Akdeniz’in taziye adresi: Kale.”

HABER MERKEZİ
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