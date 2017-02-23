“89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Sosey Karaca’nın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Hakyol Sokak, No: 55, Yeşilyurt.
60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Kadir Akıncı’nın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Şükrüoğlu Sokak, No: 14/7, Battalgazi.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Necmettin Ergin’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Teyfik Temelli Caddesi, No: 52/7, Yeşilyurt.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’nda defnedilen Zülfiye Kutluay’ın taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 17/6, Battalgazi.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Yusuf Metin’in taziye adresi: Seyran Mahallesi, Benna Sokak, No: 18, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Mustafa Sönmez’in taziye adresi: Karagöz Mahallesi, Yukarı Karagöz Sokak, No: 3, Battalgazi.
42 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’nda defnedilen Hanımşah Akdeniz’in taziye adresi: Kale.”
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!