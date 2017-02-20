“70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Faik Yeşilel’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Camim Sokak, No: 2/2, Yeşilyurt.
52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bilgihan Emir’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kitabe Sokak, No: 26/15, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Kısak’ın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Susam Sokak, No: 24, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aliseydi Serdaroğlu’nun taziye adresi: B. Mustafapaşa Mahallesi, Posbıyık Sokak, No: 1/1, Battalgazi.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Görez’in taziye adresi: Hanımın Çiftliği Mahallesi, Ahmet Keleşoğlu Sokak, No: 16/3, Battalgazi.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Adak’ın taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, İnanç Sokak, No: 24, Battalgazi.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Konak Yeni Mahalle Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Açıkgöz’ün taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Halhal Sokak, No: 3/4, Yeşilyurt.”
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