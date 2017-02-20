20 Şubat 2017 Pazartesi

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

20 Şubat 2017 Pazartesi 10:30
Malatya’da 7 kişi vefat etti

“70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Faik Yeşilel’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Camim Sokak, No: 2/2, Yeşilyurt.

52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bilgihan Emir’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kitabe Sokak, No: 26/15, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Kısak’ın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Susam Sokak, No: 24, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aliseydi Serdaroğlu’nun taziye adresi: B. Mustafapaşa Mahallesi, Posbıyık Sokak, No: 1/1, Battalgazi.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Görez’in taziye adresi: Hanımın Çiftliği Mahallesi, Ahmet Keleşoğlu Sokak, No: 16/3, Battalgazi.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Adak’ın taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, İnanç Sokak, No: 24, Battalgazi.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Konak Yeni Mahalle Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Açıkgöz’ün taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Halhal Sokak, No: 3/4, Yeşilyurt.”

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