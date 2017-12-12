“89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Ahmet Kablan’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Havadis Sokak, No: 8/5, Yeşilyurt.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bahriye Mansur’un taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yaprak Caddesi, No: 9/9, Yeşilyurt.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Hayri Yılmaz’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Malatya Caddesi, No: 5/3, Yeşilyurt.
95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yeter Karayiğit’in taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Özveri Sokak, No: 3, Yeşilyurt.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Dişkaya’nın taziye adresi: Akçadağ.
93 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Kaya’nın taziye adresi: Girmana Mahallesi, Hekimhan.”
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!