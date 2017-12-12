12 Aralık 2017 Salı

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

12 Aralık 2017 Salı 11:05
Malatya’da 6 kişi vefat etti

  “89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Ahmet Kablan’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Havadis Sokak, No: 8/5, Yeşilyurt.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bahriye Mansur’un taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yaprak Caddesi, No: 9/9, Yeşilyurt.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Hayri Yılmaz’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Malatya Caddesi, No: 5/3, Yeşilyurt.

95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yeter Karayiğit’in taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Özveri Sokak, No: 3, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Dişkaya’nın taziye adresi: Akçadağ.

93 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Kaya’nın taziye adresi: Girmana Mahallesi, Hekimhan.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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