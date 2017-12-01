01 Aralık 2017 Cuma

Malatya'da 6 kişi vefat etti

Malatya'da 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

01 Aralık 2017 Cuma 11:30
Malatya'da 6 kişi vefat etti

  "58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Gülsen Erkan’ın taziye adresi: Tecde  Mahallesi, Göçer Sokak , No: 4/3, Yeşilyurt.

“63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Kuzu'nun taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Şehit Mehmet Yılmaz Caddesi, No: 15, Yeşilyurt.

“97 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Elif Gündoğar’ın taziye adresi:  İnönü Mahallesi, Cihangir Sokak, No: 10 Yeşilyurt.

“31  yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hikmet Uçar’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Limonlu Sokak, No: 10 / 6 Yeşilyurt.

"94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Bedri Erol’un taziye adresi:  Hidayet Mahallesi, Yavaş Sokak,  No 10/2 Battalgazi.

"95 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Haci Tekin'in taziye adresi: Topraktepe Mahallesi, Yeşilyurt "

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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