02 Ağustos 2017 Çarşamba

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Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:29
Malatya’da 6 kişi vefat etti

  “64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Karaoğlu’nun taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Kerkük Sokak, No: 21/1/1, Battalgazi.

20 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Demirdöven’in taziye adresi: Gazi Mahallesi, Çitil Sokak, No: 20, Yeşilyurt.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Levent’in taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Bulun Sokak, No: 24/6, Battalgazi.

7 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Asrın Sezgin’in taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Asil Sokak, Akmercan Apartmanı, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Örnekköyü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Elif Daban’ın taziye adresi: Örnekköyü Mahallesi, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Turan Üstün’ün taziye adresi: Arguvan.”

HABER MERKEZİ
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