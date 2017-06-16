“72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Öztaşçı’nın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Kavacık Caddase, No:20/2 - Battalgazi
93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Medine Yalçın‘ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Yavaş Sokak, No:7/2 - Battalgazi
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Halil Yeşilyurt’un taziye adresi: Karapınar Mahallesi - Akçadağ
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Şahin’in taziye adresi: Keller Mahallesi - Akçadağ
87 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Alibaba Mezarlığı’na defnedilen Mukaddes İlikçi’nin taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi - Yeşilyurt
65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nevzat Erdoğan’ın taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, Sezgin Sokak, No: 65 - Battalgazi.”
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