16 Haziran 2017 Cuma

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

16 Haziran 2017 Cuma 10:58
Malatya’da 6 kişi vefat etti

  “72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Öztaşçı’nın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Kavacık Caddase, No:20/2 - Battalgazi

93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Medine Yalçın‘ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Yavaş Sokak, No:7/2 - Battalgazi

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Halil Yeşilyurt’un taziye adresi: Karapınar Mahallesi - Akçadağ

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Şahin’in taziye adresi: Keller Mahallesi - Akçadağ

87 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Alibaba Mezarlığı’na defnedilen Mukaddes İlikçi’nin taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi - Yeşilyurt

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nevzat Erdoğan’ın taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, Sezgin Sokak, No: 65 - Battalgazi.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Haziran 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Haziran 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya