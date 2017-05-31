“60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Selçuk Duman’ın taziye adresi: Turgut Özal Camii karşısı, No: 49/9, Battalgazi.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Koyun’un taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, No: 43/1/24, Yeşilyurt.
20 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sinan Mengitemur’un taziye adresi: Sancaktar Mahallesi, Altuncu Sokak, No: 35/1, Battalgazi.
93 yaşında hayatını kaybeden ve Bayramuşağı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Kutlutürk’ün taziye adresi: Bayramuşağı Mahallesi, Akçadağ.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şefik Turan’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Zapçıoğlu Caddesi, Kınacı Apartmanı, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve İkizpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Remzi Akkuş’un taziye adresi: İkizpınar Mahallesi, Kale.”
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