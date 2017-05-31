31 Mayıs 2017 Çarşamba

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:14
Malatya’da 6 kişi vefat etti

  “60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Selçuk Duman’ın taziye adresi: Turgut Özal Camii karşısı, No: 49/9, Battalgazi.

55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Koyun’un taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, No: 43/1/24, Yeşilyurt.

20 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sinan Mengitemur’un taziye adresi: Sancaktar Mahallesi, Altuncu Sokak, No: 35/1, Battalgazi.

93 yaşında hayatını kaybeden ve Bayramuşağı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Kutlutürk’ün taziye adresi: Bayramuşağı Mahallesi, Akçadağ.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şefik Turan’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Zapçıoğlu Caddesi, Kınacı Apartmanı, Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve İkizpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Remzi Akkuş’un taziye adresi: İkizpınar Mahallesi, Kale.”

HABER MERKEZİ
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