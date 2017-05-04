71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Abdullah Kemal Bağcılar’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Ertaş Sokak, No: 8/2/1 - Yeşilyurt
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Abdullah Kılıç’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Kapkın Sokak, No: 11/2 - Battalgazi
54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Muharrem Alpay’ın taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Kazançlı Sokak, No: 21 - Battalgazi
90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedilen Elif Yaprak’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Alp Sokak, No: 10/2 - Yeşilyurt
77 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’nda defnedilen Hasan Basri Çetin’in taziye adresi: Akçadağ - Malatya
79 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı’nda defnedilen Firdevs Coşkun’un taziye adresi: Darende - Malatya
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