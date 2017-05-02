02 Mayıs 2017 Salı

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

02 Mayıs 2017 Salı 10:39
Malatya’da 6 kişi vefat etti

“84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Yıldız’ın taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Gökalp Sokak, No: 6/1, Yeşilyurt.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ağuçan Şimşek’in taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Derya Sokak, No: 10/2, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Müslüm Toprak’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, No: 153/1, Battalgazi.

97 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emiş Koparal’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Martı Sokak, No: 3/3, Battalgazi.

52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sıddık Terdi’nin taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Konaklı Sokak, No: 6/2, Battalgazi.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Yetkin’in taziye adresi: Suluköy Mahallesi, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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