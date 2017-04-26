“79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gaffar Akbaş’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Çullu Sokak, No: 34/5, Battalgazi.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Aldemir’in taziye adresi: Gedik Mahallesi, Önal Sokak, No: 56, Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hava Beysülen’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Sönmezay Sokak, No: 17/2, Battalgazi.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Güven’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi, No: 16/6, Battalgazi.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Cemile Altun’un taziye adresi:
75 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Nusret Kaya’nın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.”
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