25 Nisan 2017 Salı

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

25 Nisan 2017 Salı 10:47
Malatya’da 6 kişi vefat etti

“85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Uludağ’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Menevşe Sokak, No: 6/2, Yeşilyurt.

108 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Safiye Çelik’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Mehmet Kurnaz Sokak, No: 1/11, Battalgazi.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Kayhan’ın taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Çorbacı Sokak, No: 23/2, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazif Hanlıoğlu’nun taziye adresi: İskender Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, No: 130, Battalgazi.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Bağyolu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Rıfat Açıkgöz’ün taziye adresi: Başharık Mahallesi, Adaçay Sokak, No: 19/3, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Dedeköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Kara’nın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No: 133, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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