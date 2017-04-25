“85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Uludağ’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Menevşe Sokak, No: 6/2, Yeşilyurt.
108 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Safiye Çelik’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Mehmet Kurnaz Sokak, No: 1/11, Battalgazi.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Kayhan’ın taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Çorbacı Sokak, No: 23/2, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazif Hanlıoğlu’nun taziye adresi: İskender Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, No: 130, Battalgazi.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Bağyolu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Rıfat Açıkgöz’ün taziye adresi: Başharık Mahallesi, Adaçay Sokak, No: 19/3, Battalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Dedeköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Kara’nın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No: 133, Yeşilyurt.”
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