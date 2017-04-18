18 Nisan 2017 Salı

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

18 Nisan 2017 Salı 10:42
Malatya’da 6 kişi vefat etti

“49 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hava Şam’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi, No: 62/21 - Yeşilyurt

 89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Yiğit’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Gülnebi Sokak, No: 28 - Yeşilyurt

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Kaygusuz’un taziye adresi: Atatürk Mahallesi, Ecrin Sokak, No: 43 - Yeşilyurt

60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Karakuş’un taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Ehramcı Sokak, No: 64 - Yeşilyurt

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Havva Taçlıgil’in taziye adresi: İsmetiye Mahallesi, Murad Sokak, No: 1/4 - Battalgazi

67 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Tosun’un taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, No: 45/5 – Yeşilyurt.” 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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