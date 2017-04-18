“49 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hava Şam’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi, No: 62/21 - Yeşilyurt
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Yiğit’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Gülnebi Sokak, No: 28 - Yeşilyurt
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Kaygusuz’un taziye adresi: Atatürk Mahallesi, Ecrin Sokak, No: 43 - Yeşilyurt
60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Karakuş’un taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Ehramcı Sokak, No: 64 - Yeşilyurt
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Havva Taçlıgil’in taziye adresi: İsmetiye Mahallesi, Murad Sokak, No: 1/4 - Battalgazi
67 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Tosun’un taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, No: 45/5 – Yeşilyurt.”
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