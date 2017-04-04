04 Nisan 2017 Salı

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

04 Nisan 2017 Salı 10:43
Malatya’da 6 kişi vefat etti

  “53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zöhre Özdoğan’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Şükran Sokak, No: 9, Yeşilyurt.

61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nihayet Altınezen’in taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Divan Sokak, No: 46/6, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Armut’un taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Arslantepe Sokak, No: 8/1, Battalgazi.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Baskil Mezarlığı’na defnedilen Hanım Saltan’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Eylül Sokak, No: 10, Battalgazi.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Memet Ürkmez’in taziye adresi: Doğanaşehir.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Akyazı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Şatır’ın taziye adresi: Akyazı Mahallesi, Yazıhan.” 

HABER MERKEZİ
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