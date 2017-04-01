“52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Selver Yavuz’un taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Saraycık Sokak, No: 12/8 - Yeşilyurt
84 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Esme Sülü’nün taziye adresi: Raşadiye Mahallesi - Doğanşehir
76 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ali Oğuz’un taziye adresi: Beydağı Mahallesi - Battalgazi
51 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Fatma Uluçay’ın taziye adresi: Sürür Mahallesi - Yazıhan
53 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Nazire Çalışkan’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Sarsalkım Sokak, No: 5/5 - Battalgazi
70 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Öztürk’ün taziye adresi: Doğanşehir – Malatya.”
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