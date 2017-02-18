91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zülfükar Altunok’un taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Göksu Sokak, No:19/1 - Battalgazi
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Umutlu’nun taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Kuyuönü Caddesi, No:11/2 - Yeşilyurt
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazife Karadağ’ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Konuşan Sokak - Battalgazi
95 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Hatice Kapıkıran’ın taziye adresi: Karapınar Mahallesi - Akçadağ
62 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Vahap Arga’nın taziye adresi: Akçadağ - Malatya
55 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Dursun Özdemir’in taziye adresi: Hekimhan - Malatya.
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