18 Şubat 2017 Cumartesi

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. vefat edenlerin taziye adresleri ise şöyle:

18 Şubat 2017 Cumartesi 12:07
Malatya’da 6 kişi vefat etti

91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zülfükar Altunok’un taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Göksu Sokak, No:19/1 - Battalgazi

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Umutlu’nun taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Kuyuönü Caddesi, No:11/2 - Yeşilyurt

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazife Karadağ’ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Konuşan Sokak - Battalgazi

95 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Hatice Kapıkıran’ın taziye adresi: Karapınar Mahallesi - Akçadağ

62 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Vahap Arga’nın taziye adresi: Akçadağ - Malatya

55 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Dursun Özdemir’in taziye adresi: Hekimhan - Malatya.

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