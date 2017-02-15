15 Şubat 2017 Çarşamba

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

15 Şubat 2017 Çarşamba 10:56
Malatya’da 6 kişi vefat etti

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Boyraz’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, TOKİ evleri K-4 B/BLOK, Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden Örüçkü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hatice Molon’un taziye adresi: Örüçkü Mahallesi, Akçadağ.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Çöğür’ün taziye adresi: Doğanşehir.

49 yaşında hayatını kaybeden ve Bereketli Mezarlığı’na defnedilen Hasan Hüseyin Aslan’ın taziye adresi: Bereketli Mahallesi, Yazıhan.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Kırteke’nin taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Seydi Battal Şahin’in taziye adresi: Yazıhan. 
HABER MERKEZİ
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