80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Boyraz’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, TOKİ evleri K-4 B/BLOK, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden Örüçkü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hatice Molon’un taziye adresi: Örüçkü Mahallesi, Akçadağ.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Çöğür’ün taziye adresi: Doğanşehir.
49 yaşında hayatını kaybeden ve Bereketli Mezarlığı’na defnedilen Hasan Hüseyin Aslan’ın taziye adresi: Bereketli Mahallesi, Yazıhan.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Kırteke’nin taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.
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