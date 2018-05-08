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MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

08 Mayıs 2018 Salı 11:31
MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

“87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aziz Kırvaş’ın taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Zakkum Sokak, No: 10, Yeşilyurt.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Çavdar’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Beykoz Siteleri, Battalgazi.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Doğan’ın taziye adresi: Gözene Mahallesi, Düzağaç Sokak, No: 15, Yeşilyurt.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuh Tufan Kandi’nin taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, Kerkük Sokak, No: 49, Battalgazi.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Daşkaya’nın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, No: 12/3/18 Yeşilyurt.

93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nezihe Genç’in taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Şehit Mehmet Oğur Sokak, No: 20/3, Battalgazi.”

HABER MERKEZİ

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Vefat
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