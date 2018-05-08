MALATYA’DA 6 KİŞİ VEFAT ETTİ

“87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aziz Kırvaş’ın taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Zakkum Sokak, No: 10, Yeşilyurt.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Çavdar’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Beykoz Siteleri, Battalgazi.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Doğan’ın taziye adresi: Gözene Mahallesi, Düzağaç Sokak, No: 15, Yeşilyurt.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuh Tufan Kandi’nin taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, Kerkük Sokak, No: 49, Battalgazi.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Daşkaya’nın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, No: 12/3/18 Yeşilyurt.
93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nezihe Genç’in taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Şehit Mehmet Oğur Sokak, No: 20/3, Battalgazi.”
HABER MERKEZİ