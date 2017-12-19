19 Aralık 2017 Salı

Malatya’da 5 kişi vefat etti

Malatya’da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

19 Aralık 2017 Salı 13:01
Malatya’da 5 kişi vefat etti

  “62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Kaya’nın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Çırak Sokak, No: 12, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yılmaz’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Gönültaş Caddesi, No: 59/2, Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mahhalesi Mezarlığı’na defnedilen Bekir Gürhan’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Dedekargın Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sultan Karasoy’un taziye adresi: Dedekargın Mahallesi, Yazıhan.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Göller Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Uğur’un taziye adresi: Göller Mahallesi, Battalgazi.”

HABER MERKEZİ
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