“62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Kaya’nın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Çırak Sokak, No: 12, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yılmaz’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Gönültaş Caddesi, No: 59/2, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mahhalesi Mezarlığı’na defnedilen Bekir Gürhan’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Dedekargın Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sultan Karasoy’un taziye adresi: Dedekargın Mahallesi, Yazıhan.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Göller Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Uğur’un taziye adresi: Göller Mahallesi, Battalgazi.”
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!