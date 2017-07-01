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Malatya’da 5 kişi vefat etti

Malatya’da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

29 Haziran 2017 Perşembe 11:04
Malatya’da 5 kişi vefat etti

  “69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Elpeze’nin taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Kadim Sokak, No: 32/3, Battalgazi.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Basri Kokusuzun taziye adresi: Zafer Mahallesi, Gündoğu Caddesi, No: 1/23, Battalgazi.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bayram Esin’in taziye adresi: Şifa Mahallesi, Niyazi Mısri Caddesi, Serap 1. Sokak, No: 2, Battalgazi.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Turhan Ekici’nin taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Teyfik Temelli Caddesi, No: 11, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Hatice Ede’nin taziye adresi: Akçadağ.”

HABER MERKEZİ
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