12 Mayıs 2017 Cuma

Malatya’da 5 kişi vefat etti

Malatya’da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

12 Mayıs 2017 Cuma 10:39
Malatya’da 5 kişi vefat etti

  “83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Otur’un taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Çamlık Caddesi, No: 16 - Yeşilyurt

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Turan Kadak’ın taziye adresi: Alhanuşağı Mahallesi, Alhanuşağı Sokak, No: 8 - Battalgazi

83 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Güley Kılınç’ın taziye adresi: Özal Mahallesi - Yeşilyurt

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Erol Dinçer’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Gönültaş Caddesi, No: 90/3 - Battalgazi

54 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Sebiha Doğan’ın taziye adresi: Akçadağ - Malatya.”

HABER MERKEZİ
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