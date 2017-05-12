“83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Otur’un taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Çamlık Caddesi, No: 16 - Yeşilyurt
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Turan Kadak’ın taziye adresi: Alhanuşağı Mahallesi, Alhanuşağı Sokak, No: 8 - Battalgazi
83 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Güley Kılınç’ın taziye adresi: Özal Mahallesi - Yeşilyurt
69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Erol Dinçer’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Gönültaş Caddesi, No: 90/3 - Battalgazi
54 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Sebiha Doğan’ın taziye adresi: Akçadağ - Malatya.”
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