“72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmmihan Gül’ün taziye adresi: Topraktepe Mahallesi, Topraktepe Sokak, No: 116 - Yeşilyurt
73 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Suna’nın taziye adresi: Akören Mahallesi - Arguvan
51 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Dursun Alagöz’ün taziye adresi: Aydınlar Mahallesi - Akçadağ
95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hazal Kırıcı’nın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Vuslat Sokak, No: 69 - Yeşilyurt
54 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Faruk Kızıldere’nin taziye adresi: Kale - Malatya.” (HABER MERKEZİ)
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