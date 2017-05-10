10 Mayıs 2017 Çarşamba

Malatya’da 5 kişi vefat etti

Malatya’da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:46
Malatya’da 5 kişi vefat etti

  “72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmmihan Gül’ün taziye adresi: Topraktepe Mahallesi, Topraktepe Sokak, No: 116 - Yeşilyurt

73 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Suna’nın taziye adresi: Akören Mahallesi - Arguvan

51 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Dursun Alagöz’ün taziye adresi: Aydınlar Mahallesi - Akçadağ

95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hazal Kırıcı’nın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Vuslat Sokak, No: 69 - Yeşilyurt

54 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Faruk Kızıldere’nin taziye adresi: Kale - Malatya.” (HABER MERKEZİ)

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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