27 Nisan 2017 Perşembe

Malatya’da 5 kişi vefat etti

Malatya’da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

27 Nisan 2017 Perşembe 10:33
Malatya’da 5 kişi vefat etti

“79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Polat’ın taziye adresi: Yenihamam Mahallesi, Buhara Bulvarı, Kabasakal Apartmanı, B Blok, Battalgazi.

56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Doğu’nun taziye adresi: Saray Mahallesi, Arpacı Sokak, Doğa Apartmanı, No: 19, Battalgazi.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zahide Taş’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Elmalı Sokak, No: 21, Battalgazi.

90 yaşında hayatını kaybeden ve İkizce Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fadıl Kış’ın taziye adresi: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Sağlık Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Medine Bulut’un taziye adresi: Hanımın Çiftliği Mahallesi, Kurtuluş Sokak, Battalgazi.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVefat

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