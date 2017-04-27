“79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Polat’ın taziye adresi: Yenihamam Mahallesi, Buhara Bulvarı, Kabasakal Apartmanı, B Blok, Battalgazi.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Doğu’nun taziye adresi: Saray Mahallesi, Arpacı Sokak, Doğa Apartmanı, No: 19, Battalgazi.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zahide Taş’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Elmalı Sokak, No: 21, Battalgazi.
90 yaşında hayatını kaybeden ve İkizce Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fadıl Kış’ın taziye adresi: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Sağlık Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Medine Bulut’un taziye adresi: Hanımın Çiftliği Mahallesi, Kurtuluş Sokak, Battalgazi.”
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