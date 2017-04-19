“59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ekrem Özçelik’in taziye adresi: Mullukasım Mahallesi, Cömertoğlu Caddesi, No: 26/1, Yeşilyurt.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Raif Karaçorlu’nun taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Köprüağzı Caddesi, No: 19/2/13, Battalgazi.
49 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Murat Budak’ın taziye adresi: Tecde Alibey Mahallesi, Liva Evleri, Yeşilyurt.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Özbay’ın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilvadi karşısı, Yeşilyurt.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Küçüker’in taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!