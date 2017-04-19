19 Nisan 2017 Çarşamba

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Malatya’da 5 kişi vefat etti

Malatya’da 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

19 Nisan 2017 Çarşamba 10:34
Malatya’da 5 kişi vefat etti

“59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ekrem Özçelik’in taziye adresi: Mullukasım Mahallesi, Cömertoğlu Caddesi, No: 26/1, Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Raif Karaçorlu’nun taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Köprüağzı Caddesi, No: 19/2/13, Battalgazi.

49 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Murat Budak’ın taziye adresi: Tecde Alibey Mahallesi, Liva Evleri, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Özbay’ın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilvadi karşısı, Yeşilyurt.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Küçüker’in taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ
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